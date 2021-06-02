Более 60 тыс. рабочих мест предлагают татарстанцам в органах службы занятости населения

В Татарстане насчитывается 21 558 безработных — они официально зарегистрированы в органах службы занятости. Данные актуальны на 2 июня 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

В этот раз зарегистрировано на 395 человек меньше, чем на прошлую отчетную дату. Безработица в Татарстане составляет 1,06% от численности рабочей силы.

фото: Максим Платонов

Татарстанцам предлагают 60 307 вакантных рабочих мест. За отчетную неделю работодатели предложили 10 070 вакантных рабочих мест. 695 новых безработных ранее осуществляли трудовую деятельность.

На 26 мая в республике в органах службы занятости были зарегистрированы 21 953 нетрудоустроенных татарстанца.



Алексей Нечаев