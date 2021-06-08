«Спорт-Экспресс»: «Ак Барс» интересуется игроком сборной Швеции Фреденом

Хоккейный клуб «Ак Барс» заинтересован в подписании контракта с нападающим Йеспером Фреденом, сообщает издание «Спорт-Экспресс».

В случае подписания сделки, Фреден станет вторым игроком сборной Швеции, перешедшим в «Ак Барс» в нынешнее межсезонье. Ранее в Казани объявили о контракте с Пером Линдхольмом. Оба игрока прошедший сезон провели в шведском «Шелефтео».

Так же, как и его будущий напарник, Фреден выступил в составе сборной Швеции на прошедшем чемпионате мира — 2021 в Латвии. В активе нападающего 4 (3+1) набранных очка в 5 сыгранных матчах на турнире.

Напомним, Линдхольм разочаровал своим выступлением на ЧМ-2021, не набрав баллов за результативность.