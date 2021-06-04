Путин поручил организовать для иностранных граждан платную вакцинацию от COVID-19
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума — 2021 попросил организовать для иностранных граждан вакцинацию от коронавируса на платной основе.
— Российская вакцина признана самой безопасной и самой эффективной. Эффективность — свыше 96%. По данным наших контролирующих органов, нет ни одного летального исхода от применения вакцины. Я уже говорил и на себе это испытал. Там может быть небольшой подъем температуры — все, это все побочные эффекты, зато защита какая хороша, — сказала он.
Путин также попросил регионы и правительство отработать вопрос вакцинации трудовых мигрантов.ОбществоВласть
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