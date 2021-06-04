В Кремле рассказали, когда планируется запустить вакцинацию для иностранцев в России

Вакцинация иностранцев от коронавируса в России может начаться в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

— Это вопрос месяца-двух, наверное. Ну это будет, конечно, оперативно, потому что спрос большой на вакцину, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, попросил организовать для иностранных граждан вакцинацию от коронавируса на платной основе. Регионам и правительству следует отработать вопрос вакцинации трудовых мигрантов.

Также на встрече с главами информагентств российский лидер заявил, что единственное побочное явление «Спутника V» — небольшая температура. За все время использования препарата не зафиксировано ни одного летального исхода.