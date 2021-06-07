Филиал КФУ откроют в Узбекистане
Руководство КФУ планирует открыть в Узбекистане свой филиал. Сегодня на площадке вуза было подписано четырехстороннее соглашение между университетом, хокимиятом Джизакской области Узбекистана, Минобрнауки и Минздравом Узбекистана о подготовке к созданию филиала Казанского университета.
Учебное заведение появится в городе Джизаке. Цель создания филиала — подготовка высококвалифицированных кадров для республики в соответствии с образовательными программами и общепризнанными международными требованиями, передает пресс-служба КФУ.
В мае в Казани прошла официальная встреча узбекской делегации с правительством Татарстана, в ходе которой стороны договорились об открытии нового вуза. В новом университете будут готовить кадры в области социальных наук и экономики. Уже тогда сообщалось, что преподавать в новом учебном заведении будут профессора КФУ.
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