Филиал КФУ откроют в Узбекистане

Фото: Максим Платонов (архив)

Руководство КФУ планирует открыть в Узбекистане свой филиал. Сегодня на площадке вуза было подписано четырехстороннее соглашение между университетом, хокимиятом Джизакской области Узбекистана, Минобрнауки и Минздравом Узбекистана о подготовке к созданию филиала Казанского университета.

Учебное заведение появится в городе Джизаке. Цель создания филиала — подготовка высококвалифицированных кадров для республики в соответствии с образовательными программами и общепризнанными международными требованиями, передает пресс-служба КФУ.

Фото: media.kpfu.ru

В мае в Казани прошла официальная встреча узбекской делегации с правительством Татарстана, в ходе которой стороны договорились об открытии нового вуза. В новом университете будут готовить кадры в области социальных наук и экономики. Уже тогда сообщалось, что преподавать в новом учебном заведении будут профессора КФУ.

