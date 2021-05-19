В Узбекистане планируют открыть новый вуз с преподавателями КФУ

Фото: Официальный Татарстан

В Ташкентской области в Узбекистане планируют открыть новый вуз, в котором в учебном процессе будет привлечен профессорско-преподавательский состав КФУ. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Фото: Официальный Татарстан

В Казани 17 и 18 мая прошла официальная встреча узбекской делегации с правительством Татарстана, в ходе которой стороны договорились об открытии нового вуза. В новом университете будут готовить кадры в области социальных наук и экономики, пишет uz.sputniknews.ru

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов заявлял, что Татарстан нуждается в рабочих из Узбекистана, особенно в строительной отрасли.



Ольга Плешкова