В США признали завершение «Северного потока — 2» свершившимся фактом

Фото: скриншот / nord-stream2

США сейчас могут ввести санкции против оператора «Северного потока — 2». Однако прокладка трубопровода — уже свершившийся факт, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

— Мы выпустили решение об исключении из санкций по причинам национальной безопасности для (компании, — прим. ред.) Nord Stream 2 AG и ее гендиректора. Это исключение может быть отозвано, — сказал он.

Блинкен отметил, что введении санкций против немецкой компании могло бы негативно сказаться на отношениях Вашингтона и Берлина.

Фото: скриншот/nord-stream2

Он добавил, что Германия вернулась за стол переговоров. Сейчас США ведут активные переговоры с ней для того, чтобы посмотреть варианты возмещения транзитных платежей, которые Украина может потерять в будущем из-за того, что этот трубопровод обошел страну, передает «РИА Новости».

В минувшую пятницу президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, объявил о завершении укладки труб по первой нитке газопровода «Северный поток — 2».

