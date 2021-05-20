Трассу M-12 Москва — Казань — Екатеринбург адаптируют под беспилотники

Трасса М-12 Москва — Казань — Екатеринбург будет адаптирована для беспилотных автомобилей. Об этом в эфире радио «Автодор» заявил председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.

На этой трассе строят дороги первой технической категории, которые позволяют машинам ездить со скоростью не менее 130 км в час. Петушенко уточнил, что трасса М-12 проектируется в том числе с учетом проезда беспилотных автомобилей, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что автомагистраль Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга. Ее строительство должно быть завершено до 2024 года. Трасса от столицы Татарстана до Екатеринбурга будет бесплатной. Ориентировочно, стоимость строительства скоростной может составить около 850 млрд рублей.



Исследование, проведенное в начале мая, показало, что в Казани 45% жителей города готовы ездить на беспилотном транспорте.

