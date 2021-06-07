В Минсельхозе России считают традиционным рост цен на овощи в начале лета

Минсельхоз России считает традиционным для этого времени активный рост цен на овощи. Их стоимость понизится по мере сбора нового урожая.

В ведомстве отметили, что уже замечают снижение цен у ряда производителей. Огурцы за месяц подешевели на 21,8%, за неделю — на 4,6%, томаты — на 25,3% и на 6,2% соответственно. Стоимость белокочанной капусты в мае увеличивалась, однако остается ниже уровня аналогичного периода прошлого года, передает «Интерфакс».

В Минсельхозе также ждут сохранения цен на все виды мяса в 2021 году на стабильном уровне.

Сегодня Росстат опубликовал статистику, согласно которой с начала года продовольственные товары подорожали на 4,85%. В предыдущем месяце больше всего подорожали овощи. По данным службы, цены увеличились: на свеклу столовую на 35,3%, капусту белокочанную свежую — 25,2%, морковь — 18,8%, картофель — 15,4%, лимоны —12,8%.

