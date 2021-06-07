Минниханов вошел в состав Комиссии по научно-технологическому развитию России

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин утвердил состав Комиссии по научно-технологическому развитию РФ, созданную при правительстве. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В состав комиссии вошел президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Томской области Сергей Жвачкин, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр транспорта Виталий Савельев, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова и другие.

Фото: pixabay.com

Председатель комиссии — зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Предполагается, что эта комиссия будет координировать работу федеральных органов исполнительной власти по разработке принципов научно-технической политики, государственных программ, инновационных проектов государственного значения и так далее. Также на заседании члены этого органа будут рассматривать вопросы, связанные с планированием госбюджета на научные разработки.

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