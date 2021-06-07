Появилось видео с места поисков туристки из Татарстана, упавшей в горную реку в Абхазии

МЧС Абхазии опубликовало видео с места поисков туристки из Татарстана, которая упала в горную реку. Поиски девушки все еще ведутся.

6 июня 24-летняя Дарья Манасова упала с моста в реку Гегу, и ее унесло течением. По словам очевидцев, она упала с моста, у которого нет оградительных перил. В поисках задействованы 30 человек личного состава МЧС, а также сотрудники Рицинского национального реликтового парка. Спасатели обследовали русла рек Геги и Бзыби, а также их притоки, но девушку все еще не нашли.

Сообщается, что из-за дождей уровень воды в Бзыбском ущелье высокий, течение сильное.



Ольга Плешкова