Хозяйство «Племенного завода кролика» продали за полцены

Покупатель нашелся на здание, но не на оборудование

Имущественный комплекс «Племенного завода кролика», некогда амбициозного проекта по созданию в Высокогорском районе Татарстана крупнейшего в стране кроличьего хозяйства, ушел с торгов по банкротству, выяснило «Реальное время». Новый собственник получил здания завода всего за 35 млн рублей, в два раза меньше изначальной цены на торгах.

Завод располагается в селе Улля Высокогорского района на землях площадью 31 га (также вошли в стоимость лота). Строился завод в 2011—2012 гг. На территории расположены 20 животноводческих ангаров, одно готовое здание убойного цеха и мясопереработки и фундамент для еще одного. Имущество находится в залоге у банка «Траст».

На продажу завод впервые выставили еще в 2018 году, на следующий год после банкротства компании. Сначала как единый комплекс (и здания, и оборудование, и транспорт), который оценивался в 177 млн рублей. Покупателей не нашлось, и с 2020 года «конкурсник» поменял тактику — разделил комплекс на семь лотов, выделив недостроенный цех, оборудование, транспорт, оргтехнику и дебиторскую задолженность. В итоге нового хозяина нашло только здание, даже технологическое оборудование тот покупать не стал.

На продажу завод впервые выставили еще в 2018 году, на следующий год после банкротства компании. Фото: торги-россии.рф

Победителем торгов стало ООО «Агротехнологии-16», зарегистрированное в Казани на улице Сафиуллина год назад. В 2020 году эта компания зафиксировала лишь 350 тыс. рублей выручки и 17 тыс. рублей прибыли. Директором и владельцем ее является некий бизнесмен Булат Саляхов (лишь тезка известного челнинского театрального режиссера — отчества разные). Ранее ему принадлежали еще несколько компаний, которые были ликвидированы по решению ФНС. Каких-либо контактов Саляхова обнаружить в открытом доступе не удалось. «Реальное время» готово предоставить ему возможность прокомментировать ситуацию. Оперативно связаться с конкурсным управляющим изданию не удалось.



От ИВФ до личного банкротства

История «Племенного завода кролика» началась еще в 2006 году — предприятие с большой оглаской запустил бизнесмен Анатолий Крамин. Основным инвестором был Инвестиционно-венчурный форум РТ, ему на старте принадлежало 95% предприятия, на создание которого фонд выделил 37 млн рублей. Сам Крамин вложил 2 млн рублей. Предполагалось, что со временем завод выйдет на мощность в 1,5 млн голов.

Но в декабре 2007 года Крамина арестовали по обвинению в хищении части средств фонда на 14,8 млн рублей. В 2009 году Вахитовский суд Казани признал его виновным и приговорил к 4 годам колонии общего режима. Однако Верховный суд смягчил меру наказания, дав 3 года условно. Сам Крамин вину так и не признал, сославшись на то, что просто ошибся в расчетах.

История «Племенного завода кролика» началась еще в 2006 году — предприятие с большой оглаской запустил бизнесмен Анатолий Крамин (справа). Фото: tatpressa.ru

К тому времени ИВФ РТ продал предприятие за 30 млн рублей казанскому предпринимателю Марату Чибишеву. Фонд также предоставлял заем на 150 млн рублей — впоследствии он был погашен, для чего предприятие взяло кредит в банке. Как писали СМИ, всего в завод вложили 560 млн рублей, из которых 430 млн рублей — кредиты «Номос-банка» (впоследствии ушел на санацию к ФК «Открытие»). Единственным прибыльным годом с 2013-го был 2014-й: тогда предприятие получило выручку в 74,6 млн рублей и чистую прибыль в 26,9 млн рублей, но впоследствии предприятие год от года генерировало убытки вплоть до банкротства в 2017 году.

В итоге Крамин, а позже и Чибишев стали личными банкротами — последнего под банкротство подвели поручительства по банковским кредитам. Само предприятие стало банкротом в 2017 году, общая сумма требований в реестре кредиторов — свыше 789 млн рублей. В арбитражном суде рассматривается заявление о привлечении Чибишева к субсидиарной ответственности по долгам предприятия, но решения по нему еще не было. Это не помешало Чибишеву стать советником мэра Кирова Ильи Шульгина (который покинул этот пост в начале 2020 года, а затем стал фигурантом уголовного дела).

Что касается кроликов, на заводе они все же появились, хотя под занавес деятельности их было не полтора миллиона, а всего 14,7 тысячи голов. Именно столько животных выставили на продажу в ходе банкротства, но покупателей не нашлось. Дальнейшая судьба кроликов неизвестна.

Александр Артемьев