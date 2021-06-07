Хавбек сборной Армении Бичахчян заинтересовал «Рубин»

Полузащитник сборной Армении и словацкой «Жилины» Ваган Бичахчян входит в сферу интересов казанского «Рубина», сообщает портал «Чемпионат».

На 21-летнего игрока также претендует московский ЦСКА.

«Бичахчян привлек интерес обоих клубов, в ближайшее время они могут приступить к переговорам с «Жилиной», — сказал источник «Чемпионату».

Ваган Бичахчян, сын известного армянского тренера Вардана Бичахчяна, выступает за «Жилину» с 2017 года на позиции атакующего полузащитника. В прошедшем сезоне футболист провел 28 матчей в чемпионате Словакии, в которых отметился 11 забитыми голами.

С 2020 года Бичахчян также начал вызываться во взрослую сборную Армении. Несколько дней назад он забил свой первый гол за национальную команду, поразив ворота Швеции (1:3) ударом головы в контрольной встрече.

Напомним, ранее казанский «Рубин» объявил о переходе игрока сборной Черногории Сеада Хакшабановича.

