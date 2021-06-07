«Соллерс Форд» повышает заработную плату сотрудникам до 25%

«Соллерс Форд» с 1 июля повысит заработную плату работникам, занятым на сборочном производстве в Елабуге. Для действующих сотрудников повышение составит 10% по году, а при найме новых стартовые зарплаты поднимутся до 25%, сообщила пресс-служба компании.

«Значительное повышение заработной платы стало возможно благодаря стремительному росту продаж автомобилей линейки Ford Transit на протяжении последних месяцев. Так, продажи Ford Transit с начала 2021 года выросли на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — говорится в сообщении. — Кроме того, компания рассчитывает на дальнейшее укрепление своих лидирующих позиций на российском рынке сегмента LCV».

Напомним, что на прошлой неделе в ОЭЗ «Алабуга» стартовало серийное производство автомобиля представительского класса седана Aurus Senat стоимостью от 18 до 22 млн рублей в зависимости от комплектации. В будущем году планируется запустить сборку внедорожника Aurus Comendant. Проектная мощность производства — до 5 тысяч автомобилей.

Луиза Игнатьева