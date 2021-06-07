Жители Казани вышли на старт Зеленого Марафона

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк»

Мероприятие прошло 5 июня, во Всероссийский день окружающей среды, в Горкинско-Ометьевском лесу. В этом году его главная цель — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей Казани и республики к участию в инициативах в защиту природы.

Любители спорта могли выбрать подходящую для себя дистанцию забега: от традиционных для Зеленого Марафона 4,2 км до серьезных по нагрузке 10 км. Также в рамках мероприятия прошли детские забеги и появилась новая дисциплина — скандинавская ходьба.

Зеленый Марафон в Казани поддержали компании экосистемы Сбера: «Самокат», СБЕР ЕАПТЕКА, СберЗвук, SberDevices, 2ГИС, Школа 21.

СберЕаптека предоставила всем участникам мероприятия купоны на скидку, а победителям в дистанции на 10 км — подарочные карты.

Сервис доставки продуктов «Самокат» организовал семейный экоквест и мастер-классы по изготовлению экобрелков.

СберЗвук подготовил подарки для участников и победителей забегов.

Любимым местом отдыха и развлечений на мероприятии стала зона SberDevices. Гости площадки могли познакомиться с семейством виртуальных ассистентов Салют — Сбером, Афиной и Джой, живущих в умных медиаприставках SberBox, и даже попробовать управлять телевизором с помощью голоса.

На площадке Школы 21 — бесплатной школы программирования от Сбера, гости смогли пройти динамичные онлайн-игры, принять участие в ИТ-квизе и получить фирменные подарки, а также оставить заявку на обучение в Школе 21.

Популярный картографический сервис 2ГИС выступил информационным партнером Волго-Вятского банка в проведении Зеленого Марафона в Казани. В мобильном приложении 2ГИС появилась карта локаций Марафона, где можно было посмотреть расположение тематических зон.

Также партнером мероприятия выступила компания «Леруа Мерлен», представители сети магазинов провели мастер-класс по изготовлению домиков для птиц и провели экологическую акцию по посадке кустарников в парке.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Главная цель Зеленого Марафона — 2021 — привлечь внимание к экологическим проблемам и рассказать о способах их решения, которые доступны каждому человеку. В рамках марафона и в честь 180-летия Сбера наши волонтеры по всей республике приняли участие в посадке 50 тысяч деревьев. Вместе с партнерами мы организовали забеги и в онлайн-формате. Жители Нижнекамска, Зеленодольска и Альметьевска могли пробежать комфортную дистанцию, получить сувениры и принять участие в высадке зеленых насаждений. Благодарю всех участников и партнеров Зеленого Марафона»!

Юрий Матвеев, директор Волго-Вятского региона компании СБЕР ЕАПТЕКА:

«СБЕР ЕАПТЕКА поддержала Зеленый Марафон в 21 городе, восемь из них — это города Волго-Вятского региона. Для нас это регион особенно важный и перспективный, развитию в котором мы уделяем особое внимание. СБЕР ЕАПТЕКА в Казани — это первый наш хаб в Республике Татарстан. Успешно работают хабы в Йошкар-Оле, Перми, Саранске, Нижнем Новгороде, других городах. И в течение ближайшего времени мы планируем открывать новые».

Зеленый Марафон проводится с 2012 года, за это время он был удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты и дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».



Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»