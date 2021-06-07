После трагедии в казанской гимназии №175 в федеральных клиниках находятся 4 ребенка
После трагедии в казанской гимназии №175 в федеральных клиниках остаются 4 ребенка и 3 взрослых. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ.
В стационаре ДРКБ продолжают лечение 2 пациента, один выписан. Их состояние оценивают как стабильное.
В начале июня пострадавшую в гимназии №175 девочку 2007 года рождения выписали из федеральной клиники. Ее доставили из Москвы в Казань.
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