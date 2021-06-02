Из московской больницы выписали девочку, пострадавшую в гимназии №175, — ее доставили в Казань

Фото: Максим Платонов

Пострадавшую в гимназии №175 девочку 2007 года рождения выписали из федеральной клиники. Сегодня ее доставили из Москвы в Казань. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ.

Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Всего в федеральных клиниках остаются четыре ребенка и трое взрослых. Три пациента проходят лечение в стационаре ДРКБ — у них стабильное состояние.

фото: Максим Платонов

После трагедии в казанской гимназии №175 медицинский самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта Казани в Москву с пострадавшими на борту.



Алексей Нечаев