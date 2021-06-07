ФСБ сообщила о разоблачении агента СБУ

В России разоблачен агент Службы безопасности Украины, гражданин этой страны Алексей Семеняка, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Агента депортировали из России на 25 лет. Он уехал на Украину.

«Установлено, что его деятельность длительный период времени координировалась сотрудниками украинской контрразведки старшим оперуполномоченным по особо важным делам 2-го отдела 1-го Управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (далее ДКИБ) СБУ старшим лейтенантом Гасымовым Тимуром Габиловичем и заместителем начальника 2-го отдела 1-го Управления ДКИБ СБУ подполковником Черняком Игорем Романовичем», — сообщили в ФСБ.

Мужчина подтвердил факт длительных отношений с этими людьми.

В мае в Крыму ФСБ задержала жителя села Амурского Красногвардейского района за фейк в соцсетях о готовящемся вооруженном нападении на школу села Октябрьского.



Алексей Нечаев