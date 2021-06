«Зачем мы туда поехали вообще»: Россия уступает слабейшей сборной Канады в XXI веке

Едва ли не молнии летали в российском хоккейном сообщества в минувшие двое суток. Это спор о том, кто должен занять место в воротах в матче против Канады выжигал землю и Рунет.

Сторонники Сергея Бобровского приводили доводы, что у голкипера «Флориды» куда больше опыта на международном уровне — он уже не единожды играл в плей-офф чемпионатов мира и однажды там даже выигрывал.

Те, кто выступал за Александра Самонова справедливо отмечали, что будет нечестно отдать место в воротах новоприбывшему вратарю, когда первый весь турнир старался и отвоевывал себе место и честно его отбил.

В общем доводов за обе стороны хватало, и каждый действительно имел место быть. По итогу место в рамке под непривычным 32-м номером занял все-таки Сергей Бобровский. Очевидно, что тренерский штаб сборной ROC пошел на риск. Впрочем, будь в воротах Самонов, рисков было бы не меньше.

В итоге в основное время Бобровский отразил девятнадцать бросков из двадцати, пропустив одну в пятака. В овертайме за полминуты до решающего пропущенного Боб спасал в сложнейшем эпизоде, когда Зуб ошибся и отдал за свои ворота, а канадцы оттуда выдавали на пятак, где с метра замыкал Адам Хенрик.

Ни в первом, ни во втором пропущенном россиянами Сергея обвинить язык не повернется — он не волшебник. Вопросы к нерасторопной обороне, и тем более к нападению, не сумевшему забросить больше одной шайбы слабейшей канадской сборной, приехавшей на чемпионат мира в 21-м веке.

А Сергей Бобровский, к слову, так пока и не выиграл у Канады ни одного матча на крупных турнирах в своей карьере.

Другая ловушка, в которую могла попасть (и в итоге попала) команда Валерия Брагина в противостоянии с канадцами, — психологическая. Не так-то просто настроиться на Канаду, которая едва запрыгнула в плей-офф, в полной боевой готовности и настроем.

Даже наставник канадцев Жерар Галлан понимающе и не без иронии подводил к этой теме перед матчем. Не мудрствуя лукаво он честно говорил, что был бы не прочь, если россияне его команду недооценят:

«Русские игроки знают, что Канада может соперничать с любой командой. Надеюсь, они посчитают, что у нас не такая хорошая команда, мы подловим их на этом и обыграем. Надеюсь, они будут излишне самоуверенны, но не рассчитываю на это. Они знают, что должны здорово сыграть, чтобы победить Канаду», — говорил Галлан перед игрой.

Уже с первой секунды игры темпы были такими, какие на групповом этапе видеть не приходилось. По опасным эпизодам канадцы не уступали, а скорее даже превосходили. У россиян лишь Владимир Тарасенко пару раз угрожал воротам, у «кленовых листьев» же шло поступательное и нарастающее давление на ворота Бобровского.

Упорная, но сумбурная игра длилась почти до конца второго периода — лишь за пять минут усилиями Дмитрия Орлова и Евгения Тимкина россиянам, наконец, удалось распечатать ворота Дарси Кемпера.

Ни о каком уверенном ведении игры в исполнении нашей команды речи не пошло и дальше. Канадцы не удивляли физически, подустали к третьему периоду, но все-равно медленно, но верно спокойно делали свое дело.

А ответная шайба Адама Хенрика — пособие, как держать своя пятак не нужно. Хенрик просто вклинился и в упор переправлял в ворота — вопросы исключительно к обороне.

Так и не сумевший закрепиться в Национальной хоккейной лиге защитник Никита Нестеров во вчерашнем матче оказался, пожалуй, худшим элементом в составе российской команды. Уже по первому периоду было заметно, что защитник просто не поспевает за канадцами, много фолит и ошибается в передачах — его «обрезы» порой выливались в опасные контратаки соперника.

Когда Канада отыграла шайбу и сравняла счет в большинстве, Нестеров уже через несколько минут опять сфолил и давал канадцам по инерции наращивать превосходство на льду. В эпизоде с решающим голом сборной Канады в овертайме Трой Стечер едва ли не издевательски легким движением пера клюшки обыграл Морозова, уложил на лед того же Никиту Нестерова и точно выдал на крюк Эндрю Мэнжипани, а тут отправил в пустой угол, который стерег Владимир Тарасенко.

