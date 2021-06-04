«Зачем мы туда поехали вообще»: Россия уступает слабейшей сборной Канады в XXI веке

Не помогли квасные речи Фетисова

Чемпионат мира по хоккею в Риге — мероприятие специфичное, и четвертое место Канады в группе B стало «визитной карточкой» этого странного турнира. «Безымянный» состав «кленовых листьев» едва добрался до плей-офф, и казалось, вот он шанс для России, впервые за десять лет обыграть наконец канадцев — все козыри были на руках. Правда, было одно но — Канада умеет играть в плей-офф в любом виде, а старая болезнь россиян — недооценивать соперника никуда не девается из года в год. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги катастрофического поражения сборной ROC от Канады в четвертьфинале ЧМ-2021. Почему приезд Бобровского и Тарасенко не был ошибкой, почему канадцы ждали недооценки себя со стороны россиян и как Фетисов сел в лужу — в материале.

Выбор Бобровского — не ошибка. Он сделал то, что от него зависело

Едва ли не молнии летали в российском хоккейном сообщества в минувшие двое суток. Это спор о том, кто должен занять место в воротах в матче против Канады выжигал землю и Рунет.

Сторонники Сергея Бобровского приводили доводы, что у голкипера «Флориды» куда больше опыта на международном уровне — он уже не единожды играл в плей-офф чемпионатов мира и однажды там даже выигрывал.

Те, кто выступал за Александра Самонова справедливо отмечали, что будет нечестно отдать место в воротах новоприбывшему вратарю, когда первый весь турнир старался и отвоевывал себе место и честно его отбил.

В общем доводов за обе стороны хватало, и каждый действительно имел место быть. По итогу место в рамке под непривычным 32-м номером занял все-таки Сергей Бобровский. Очевидно, что тренерский штаб сборной ROC пошел на риск. Впрочем, будь в воротах Самонов, рисков было бы не меньше.

Фото: fhr.ru

В итоге в основное время Бобровский отразил девятнадцать бросков из двадцати, пропустив одну в пятака. В овертайме за полминуты до решающего пропущенного Боб спасал в сложнейшем эпизоде, когда Зуб ошибся и отдал за свои ворота, а канадцы оттуда выдавали на пятак, где с метра замыкал Адам Хенрик.

Ни в первом, ни во втором пропущенном россиянами Сергея обвинить язык не повернется — он не волшебник. Вопросы к нерасторопной обороне, и тем более к нападению, не сумевшему забросить больше одной шайбы слабейшей канадской сборной, приехавшей на чемпионат мира в 21-м веке.

А Сергей Бобровский, к слову, так пока и не выиграл у Канады ни одного матча на крупных турнирах в своей карьере.

Канадцы надеялись на ложную недооценку

Другая ловушка, в которую могла попасть (и в итоге попала) команда Валерия Брагина в противостоянии с канадцами, — психологическая. Не так-то просто настроиться на Канаду, которая едва запрыгнула в плей-офф, в полной боевой готовности и настроем.

Фото: fhr.ru

Даже наставник канадцев Жерар Галлан понимающе и не без иронии подводил к этой теме перед матчем. Не мудрствуя лукаво он честно говорил, что был бы не прочь, если россияне его команду недооценят:

«Русские игроки знают, что Канада может соперничать с любой командой. Надеюсь, они посчитают, что у нас не такая хорошая команда, мы подловим их на этом и обыграем. Надеюсь, они будут излишне самоуверенны, но не рассчитываю на это. Они знают, что должны здорово сыграть, чтобы победить Канаду», — говорил Галлан перед игрой.

Уже с первой секунды игры темпы были такими, какие на групповом этапе видеть не приходилось. По опасным эпизодам канадцы не уступали, а скорее даже превосходили. У россиян лишь Владимир Тарасенко пару раз угрожал воротам, у «кленовых листьев» же шло поступательное и нарастающее давление на ворота Бобровского.

Упорная, но сумбурная игра длилась почти до конца второго периода — лишь за пять минут усилиями Дмитрия Орлова и Евгения Тимкина россиянам, наконец, удалось распечатать ворота Дарси Кемпера.

Ни о каком уверенном ведении игры в исполнении нашей команды речи не пошло и дальше. Канадцы не удивляли физически, подустали к третьему периоду, но все-равно медленно, но верно спокойно делали свое дело.

А ответная шайба Адама Хенрика — пособие, как держать своя пятак не нужно. Хенрик просто вклинился и в упор переправлял в ворота — вопросы исключительно к обороне.

Нестеров — лишний, но вина в поражении всей команды

Так и не сумевший закрепиться в Национальной хоккейной лиге защитник Никита Нестеров во вчерашнем матче оказался, пожалуй, худшим элементом в составе российской команды. Уже по первому периоду было заметно, что защитник просто не поспевает за канадцами, много фолит и ошибается в передачах — его «обрезы» порой выливались в опасные контратаки соперника.

Когда Канада отыграла шайбу и сравняла счет в большинстве, Нестеров уже через несколько минут опять сфолил и давал канадцам по инерции наращивать превосходство на льду. В эпизоде с решающим голом сборной Канады в овертайме Трой Стечер едва ли не издевательски легким движением пера клюшки обыграл Морозова, уложил на лед того же Никиту Нестерова и точно выдал на крюк Эндрю Мэнжипани, а тут отправил в пустой угол, который стерег Владимир Тарасенко.



Первую шайбу команда Брагина пропустила тоже после удаления Тарасенко. Сейчас обязательно начнутся разговоры, нужны ли сборной России на чемпионатах мира игроки из НХЛ, если весь год наигрывается состав их кэхаэловцев? Совершенно точно будут те, кто постарается повесить вину на Тарасенко и Бобровского. Но эти парни приехали в команду, несмотря на все трудности пандемийных времен, на карантин и отпускной сезон. Владимир прибыл, несмотря на травму, а Сергей — после сложнейшего сезона. Насколько они помогли — вопрос дискуссионный. Погоды точно не испортили. Но за их приезд хоккеистов точно стоит поблагодарить.

«Зачем мы туда поехали вообще»?

«Канадцы? Здесь вообще всех можно проходить. Тут даже говорить не стоит. Чего вы так волнуетесь? А что канадцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать. С хорошей долей уверенности можно сказать, что все будет нормально. Если мы этих канадцев не обыграем, зачем мы туда поехали вообще?» — таким спитчем отметился Вячеслав Фетисов накануне матча. И уж кому, как не ему, было знать о том, что шапкозакидательство в спорте — вещь дурная и неблагородная?

Зачем мы туда поехали — такой вопрос как-раз не стоит. У страны в мире спорта отобрали флаг и гимн — даже принципиально идеологически было важно приехать в Ригу и добиться победы, несмотря ни на что. Пусть под оркестр Чайковского и с эмблемой Олимпийского комитета России на экипировке.

Фото: fhr.ru

Другой вопрос, к чему были квасно-патриотические спитчи Романа Ротенберга и прочих чиновников от хоккея, комплектация состава целыми тройками из «армейских» команд. Очевидно, что «советская» модель в новых условиях не работает и работать не будет — не тот уровень хоккеистов. В современном хоккее куда важнее менеджерская и тренерская работа, а не попытки реанимировать «Красную машину» через агрессивный маркетинг. Пока что мы имеет то, что имеем — красивые лозунги и сборную, уступающую слабейшему составу канадцев за много лет.