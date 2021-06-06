В деревне Куюки 1 сентября открывается лицей
В деревне Куюки в Пестречинском районе Татарстана с 1 сентября откроет двери лицей, сообщается в соцсетях.
Набор обучающихся с первого по восьмой класс начнется с 1 июля, график приема документов сообщат дополнительно.
На работу уже приглашают педагогов и вспомогательный персонал.
По неофициальным данным, население деревни Куюки достигает 20—25 тыс. человек, к небу тянутся высотки, а вот детсадов, школ, дорог и других объектов социальной инфраструктуры здесь не хватает. Проблема настолько масштабна, что затронула и населенные пункты, расположенные поблизости. Вопрос взял на контроль президент Татарстана. Подробности «Реальное время» освещало в мартовском обзоре программы «7 дней».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым