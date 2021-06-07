Хакеры из Anonymous обвинили Илона Маска в спекуляции на рынке криптовалюты

Фото: скриншот видео

Хакерская группировка Anonymous опубликовала на видеохостинге YouTube ролик, в котором обвинила основателя Tesla Илона Маска в спекуляциях на рынке криптовалют.



По словам хакеров, беспорядочные публикации Маска в соцсетях — пренебрежение инвестициями инвесторов, надеявшихся на доход от криптовалюты в надежде улучшить их жизни.

«Это то, чего ты никогда не поймешь, потому что ты родился [в семье с] украденным богатством южноамериканской изумрудной шахты и понятия не имеешь, что такое борьба для большинства работающих людей в этом мире», — заявили хакеры.

По их словам, инвесторы берут на себя риски, зная о колебаниях курса криптовалюты, но высказывания Маска свидетельствует о пренебрежении: «Твои твиты на этой неделе ясно показывают, как ты пренебрегаешь обычными работягами и продолжаешь издеваться над ними. Ты думаешь, что ты самый умный. Но теперь ты обрел достойного соперника. Мы Anonymous. Мы легион. Жди нас».

Курс биткоина не раз претерпевал изменения после сообщений Илона Маска в Twitter. В мае глава Tesla объявил о приостановке продажи и приема биткоина из-за неэкологичности его получения. После заявления Маска курс биткоина упал на 15%.

Маргарита Головатенко