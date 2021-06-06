Продажи Ford Transit выросли более чем два раза по итогам мая

Продажи автомобилей Ford Transit в мае текущего года выросли более чем в два раза — по сравнению с аналогичным периодом 2020-го рост составил 111%, сообщает пресс-служба «Соллерс Форд».



Покупателям за этот период передали 1 540 новых машин, а с начала года — 6 535 автомобилей, и этот показатель тоже превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 95%.

Больше всего традиционно покупали фургон Ford Transit, на его долю пришлось 70% продаж. Еще популярностью пользуется Transit шасси с одинарной кабиной.

Фото: sollersford.ru

В мае компания «Соллерс Форд» сообщила, что на четверть увеличит выпуск легких коммерческих грузовиков. Это связано с повышенным спросом покупателей на машины линейки Ford Transit.

Основной владелец ПАО «Соллерс» Вадим Швецов недавно сообщил, что в ближайшее время не планируется вводить простои на производственных мощностях из-за дефицита полупроводников, который возник из-за пандемии коронавируса и локдаунов.

Маргарита Головатенко