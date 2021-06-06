В Казани на озере Лебяжьем прошел смерч

Фото: соцсети

На озере Лебяжье в Казани прошел небольшой смерч, об этом сообщили в сообществе Instagram, посвященному жизни города.

Очевидцы утверждают, что смерч поднял одного из посетителей пляжа на полметра. На кадрах видно, как потоки воздуха подняли на большую высоту плавательные круги и некоторые вещи отдыхающих.

Министерство природы в 2018 году составляло список климатических угроз для России. Оно прогнозировало рост числа смерчей, наводнений и селевых потоков.

Маргарита Головатенко