В Казани на озере Лебяжьем прошел смерч
На озере Лебяжье в Казани прошел небольшой смерч, об этом сообщили в сообществе Instagram, посвященному жизни города.
Очевидцы утверждают, что смерч поднял одного из посетителей пляжа на полметра. На кадрах видно, как потоки воздуха подняли на большую высоту плавательные круги и некоторые вещи отдыхающих.
Министерство природы в 2018 году составляло список климатических угроз для России. Оно прогнозировало рост числа смерчей, наводнений и селевых потоков.
комментарии