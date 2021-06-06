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В Казани на озере Лебяжьем прошел смерч

18:40, 06.06.2021 2
В Казани на озере Лебяжьем прошел смерч
Фото: соцсети

На озере Лебяжье в Казани прошел небольшой смерч, об этом сообщили в сообществе Instagram, посвященному жизни города.

Очевидцы утверждают, что смерч поднял одного из посетителей пляжа на полметра. На кадрах видно, как потоки воздуха подняли на большую высоту плавательные круги и некоторые вещи отдыхающих.

Министерство природы в 2018 году составляло список климатических угроз для России. Оно прогнозировало рост числа смерчей, наводнений и селевых потоков.

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 06 июн
    Я рядом был. Кого подняли? Вы что там курите?
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  • Анонимно 13:36
    Это глубокое
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