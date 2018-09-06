Минприроды составило перечень климатических угроз для России

Министерство природы составило список климатических угроз для России.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на доклад ведомства, на территории РФ потепление происходит быстрее, чем в среднем на планете. Среднегодовые температуры за период с 1976 по 2017 год росли на 0,45 градуса за 10 лет. В среднем в мире этот показатель намного ниже — 0,18 градуса

Кроме того министерство прогнозирует рост числа смерчей, наводнений и селевых потоков, также возможны эпидемии, неурожаи, разрушения железных дорог и остановка электростанций.



Всего в прошлом году в России произошло 907 опасных природных явлений, 378 из них нанесли значительный ущерб отраслям экономики.

Ранее сообщалось, что 2018 год по оценкам Всемирной метеорологической организации может стать самым теплым за всю 160-летнюю историю метеонаблюдений на планете.