Новости общества

17:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов: «Особое уважение к Пушкину традиционно питают татары»

09:47, 06.06.2021 6
Минниханов: «Особое уважение к Пушкину традиционно питают татары»
Фото: скриншот

Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Международным днем русского языка, который отмечается сегодня, 6 июня, в день рождения Пушкина. Президент выпустил сразу два поздравления: официальное обращение и, по своей традиции, ролик в «Инстаграме».

В тексте официального обращения Минниханова говорится о том, что особое отношение к Пушкину сложилось в нашей республике:

«Его бессмертные произведения, ставшие эталоном литературного русского языка, одинаково близки и понятны представителям разных народов. Особое уважение к Пушкину традиционно питают татары: наш выдающийся классик Габдулла Тукай, постоянно обращавшийся в своем творчестве к наследию Александра Сергеевича, по праву считал себя одним из его духовных учеников и последователей».

А в аккаунте Минниханова в сети «Инстаграм» появился шутливый ролик — мультик с цитатами из стихотворений классика.

Людмила Губаева
ОбществоКультура Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 06 июн
    Молодец Тукай! Перерос своего учителя Пушкина. Если Пушкин лишь творил
    прекрасные произведения на русском языке, то Тукай, все свои произведения
    писавший на турецком языке, исковеркал его и назвал зачем-то татарским.
    Ответить
  • Анонимно 06 июн
    Причем тут ТАТАРстан и русский язык???
    Ответить
    Анонимно 06 июн
    Татарстану здесь 100 лет, а Россия была всегда. ТАССР придумали
    после государственного переворота 1917 года.
    Ответить
  • Анонимно 06 июн
    Не русских насильно заставляют учить чужой язык.
    Ответить
  • Анонимно 06 июн
    Русский язык это не просто государственный язык, это — культура, знания, наука, совесть , справедливость,традиции и историческая ценность . 2021 год объявлен Годом Владимира Даля. Учась у великих мастеров русского слова, мы должны беречь, совершенствовать и любить родной русский язык.

    Ответить
  • Анонимно 06 июн
    Незваный гость хуже татарина.Пушкин.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также