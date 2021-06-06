Минниханов: «Особое уважение к Пушкину традиционно питают татары»

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Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Международным днем русского языка, который отмечается сегодня, 6 июня, в день рождения Пушкина. Президент выпустил сразу два поздравления: официальное обращение и, по своей традиции, ролик в «Инстаграме».

В тексте официального обращения Минниханова говорится о том, что особое отношение к Пушкину сложилось в нашей республике:

«Его бессмертные произведения, ставшие эталоном литературного русского языка, одинаково близки и понятны представителям разных народов. Особое уважение к Пушкину традиционно питают татары: наш выдающийся классик Габдулла Тукай, постоянно обращавшийся в своем творчестве к наследию Александра Сергеевича, по праву считал себя одним из его духовных учеников и последователей».

А в аккаунте Минниханова в сети «Инстаграм» появился шутливый ролик — мультик с цитатами из стихотворений классика.

Людмила Губаева