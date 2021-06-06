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Четверых человек пожарные вывели из горящего дома в Казани

13:18, 06.06.2021
Четверых человек пожарные вывели из горящего дома в Казани
Фото: realnoevremya.ru

Пожарные спасли из горящего дома на улице Степана Халтурина четырех человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сегодня на третьем этаже 4-этажного жилого дома загорелись вещи. Из дома самостоятельно эвакуировались 25 человек. В ходе тушения подразделения пожарной охраны вывели из зоны задымления еще четверых человек.

Площадь возгорания составила 10 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Два дня назад в Елабуге на пожаре в пятиэтажном многоквартирном доме спасли женщину 1993 года рождения.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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