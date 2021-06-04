В Елабуге на пожаре в многоквартирном доме спасли женщину, эвакуировались 15 человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В Елабуге на пожаре в пятиэтажном многоквартирном доме спасли женщину 1993 года рождения. Самостоятельно эвакуировались 15 человек, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 19.09. В квартире на третьем этаже горели вещи на площади 1 кв. м.

Сотрудники пожарной охраны с помощью маски спасаемого вывели из задымленной квартиры женщину, она не пострадала. До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались 15 человек.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Минувшей ночью в Спасском районе Татарстана в пожаре погибла 56-летняя женщина.

