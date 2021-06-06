«Посчет» и «чепырка»: исследователи выяснили, какие слова характерны для Татарстана

Татарстанца можно безошибочно узнать по тому, какие слова он часто употребляет в обиходной речи. Исследователи «Яндекса» и лингвисты из Института русского языка им. В.В. Виноградова составили своеобразную карту словоупотреблений и собрали самые характерные и интересные слова, которые характерны для того или иного региона России.

Татарстан оказался очень «автомобилелюбивым» — в нашем списке есть «чепырка» (так у нас называют ВАЗ-2114) и «окушка» («Ока»). Бессмертное «посчет» (плод греховной связи выражения «по поводу» и слова «насчет») тоже характерно только для нас. Еще только мы направо и налево называем старших «абый», а друзей хвалим словом «молорик». Житель нашей республики также легко идентифицируется по выражению «в однеху».



Людмила Губаева