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Сардана Авксентьева считает, что именно Татарстан демонстрирует мощь многонациональной России

08:51, 06.06.2021 15
Сардана Авксентьева считает, что именно Татарстан демонстрирует мощь многонациональной России
Фото: instagram.com/sardanaavksentieva

Бывшая глава городского округа «Город Якутск» Сардана Авксентьева поделилась своими впечатлениями от Казани и Татарстана. Свои мысли она озвучила в «Инстаграм».

На рабочей встрече с однопартийцами ей задавали вопросы о том, как следует развиваться Татарстану.

«Друзья, не мне определять приоритеты вашего развития, вы и сами все знаете. Но я вижу особую роль Татарстана в жизни нашего многонационального государства. Татарстан для народов России — это как человек, который идет впереди всех с ярким факелом. Исторически сложившийся культурный, научный, духовный и современный промышленный центр. Именно этот регион демонстрирует мощь многонациональной России», — пишет Авксентьева

Сейчас Аксентьева уже покинула Казань и гостит у родных. Сегодня экс-мэр Якутска покинет Татарстан.

Ранее «Реальное время» сообщало, что бывшая глава городского округа «Город Якутск» Сардана Авксентьева посетила Татарстан.

Ольга Плешкова
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 15

комментарии

  • Анонимно 06 июн
    Рекомендую ей посмотреть сколько в Татарстане было русских деревень 20 лет назад и сколько сейчас. Если это и демонстрация мощи, то явно не в сторону усиления многонациональной России.
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    Анонимно 06 июн
    Ну это к русским вопрос, зачем свои проблемы на других перекладывать?
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    Анонимно 06 июн
    Глупости говорите. Русскому фермеру за грант 20% откат. Татарскому-за бутылку коньяка.
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    Анонимно 06 июн
    А в сторону усиления это что? Наверное совсем татарский язык уничтожить, вот тогда то России ничего точно не будет угрожать, да? Ан нет - потом придётся за мечети наверное взяться, как было уже не раз в "великой России"? Сколько же работы у шовинистов!
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    Анонимно 06 июн
    Не передёргивайте. И татарских деревень много исчезло. Раньше было в процентах татар чуть меньше чем сейчас. Кто хочет найти инфу тот найдёт. Многие из советских республик вернулись обратно в татарстан. А русские тоже возвращались, но в разные регионы.
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    Анонимно 06 июн
    Идёт тотальное, планомерное уничтожение русских деревень экономическими инструментами.
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  • Анонимно 06 июн
    А почему Эрдогана и Зеленского не пригласить? Вот они то действительно
    порадуются мощи Русского народа, в состав которого входят и жители
    Поволжья!
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    Анонимно 06 июн
    Эрдогана конечно нужно пригласить, Турция - друг татар. А что за "Русский народ" непонятно. В состав русского народа входят граждане русской национальности - это один из многих народов Российской Федерации.
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    Анонимно 06 июн
    А в чём различаются русский от татарина? Я уверен, что ни в чём!
    Язык можно выучить тот или иной и в храм любой ходить , да и одеваются все уже
    одинаково!
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    Анонимно 06 июн
    Турция создала татар из покорённых ею булгар. Взрослых вырезали,
    а маленьких - обрезали в мусульман. Не зная этого откуда знать про
    русский народ? Убежавшие от турецких оккупантов остатки булгар
    на запад стали называться болгарами. Забывать это - предавать своих
    русских предков!
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  • Анонимно 06 июн
    Бик дөрес сүзләр, Сардана ханым!
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  • Анонимно 06 июн
    Мы все забыли про немецкий фашизм и про англосаксонский фашизм. Мы забыли и про иудейский фашизм. А почему? Потому что мы вообще не знаем, что такое фашизм! Понятия скрываются, потому, что иудеи и англосасы не хотят быть фашистами... ФАШИЗМ - внешняя политика превосходства одной нации. НАЦИЗМ - внутренняя политика в государстве превосходства одной нации
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  • Анонимно 06 июн
    ДА, ГЛОБАЛЬНАЯ НОВОСТЬ! ПРИЕХАЛА БЫВШАЯ И ПОХВАЛИЛА. ЧТО ЖЕ ВЫ, МАДАМ, НЕ ХВАЛИЛИ КОГДА БЫЛИ - ДЕЙСТВУЮЩЕЙ!?
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  • Анонимно 06 июн
    Напомнило её появление таджичку Манижу. Удрала оттуда во время мусульманской
    войны между "юрчиками" и "вовчиками" в столицу " русских оккупантов",
    вылечивших таджиков от чумы, холеры и сифилиса, построившим им
    города, больницы, школы, производства, а затем выгнавших их - отблагодарили. А теперь Манижа соловьём поёт, что она русская женщина!!!
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  • Анонимно 06 июн
    Рэхмэт, Сардана ханум!!!
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