Сардана Авксентьева считает, что именно Татарстан демонстрирует мощь многонациональной России

Бывшая глава городского округа «Город Якутск» Сардана Авксентьева поделилась своими впечатлениями от Казани и Татарстана. Свои мысли она озвучила в «Инстаграм».



На рабочей встрече с однопартийцами ей задавали вопросы о том, как следует развиваться Татарстану.

«Друзья, не мне определять приоритеты вашего развития, вы и сами все знаете. Но я вижу особую роль Татарстана в жизни нашего многонационального государства. Татарстан для народов России — это как человек, который идет впереди всех с ярким факелом. Исторически сложившийся культурный, научный, духовный и современный промышленный центр. Именно этот регион демонстрирует мощь многонациональной России», — пишет Авксентьева

Сейчас Аксентьева уже покинула Казань и гостит у родных. Сегодня экс-мэр Якутска покинет Татарстан.

Ранее «Реальное время» сообщало, что бывшая глава городского округа «Город Якутск» Сардана Авксентьева посетила Татарстан.



Ольга Плешкова