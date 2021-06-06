Сардана Авксентьева считает, что именно Татарстан демонстрирует мощь многонациональной России
Бывшая глава городского округа «Город Якутск» Сардана Авксентьева поделилась своими впечатлениями от Казани и Татарстана. Свои мысли она озвучила в «Инстаграм».
На рабочей встрече с однопартийцами ей задавали вопросы о том, как следует развиваться Татарстану.
«Друзья, не мне определять приоритеты вашего развития, вы и сами все знаете. Но я вижу особую роль Татарстана в жизни нашего многонационального государства. Татарстан для народов России — это как человек, который идет впереди всех с ярким факелом. Исторически сложившийся культурный, научный, духовный и современный промышленный центр. Именно этот регион демонстрирует мощь многонациональной России», — пишет Авксентьева
Сейчас Аксентьева уже покинула Казань и гостит у родных. Сегодня экс-мэр Якутска покинет Татарстан.
Ранее «Реальное время» сообщало, что бывшая глава городского округа «Город Якутск» Сардана Авксентьева посетила Татарстан.
комментарии
порадуются мощи Русского народа, в состав которого входят и жители
Поволжья!
Язык можно выучить тот или иной и в храм любой ходить , да и одеваются все уже
одинаково!
а маленьких - обрезали в мусульман. Не зная этого откуда знать про
русский народ? Убежавшие от турецких оккупантов остатки булгар
на запад стали называться болгарами. Забывать это - предавать своих
русских предков!
войны между "юрчиками" и "вовчиками" в столицу " русских оккупантов",
вылечивших таджиков от чумы, холеры и сифилиса, построившим им
города, больницы, школы, производства, а затем выгнавших их - отблагодарили. А теперь Манижа соловьём поёт, что она русская женщина!!!