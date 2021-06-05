Канада и Финляндия сыграют в финале ЧМ-2021 по хоккею в Латвии

В финале чемпионата мира — 2021 по хоккею с шайбой в Латвии сыграют сборные Канады и Финляндии. Встреча состоится 6 июня, в воскресенье, в 20.15 по мск.

В полуфинале сборная Канады оказалась сильнее команды США. Канадцы выиграли встречу со счетом 4:2.

В другом полуфинальном матче Финляндия одолела Германию. На голы Пакаринена и Бьорнинена немцы смогли ответить лишь шайбой Плахты.

Отметим, что это уже третий матч Канады и Финляндии в рамках финалов чемпионатов мира за последние пять лет. Финны выступят в нынешнем финале в ранге действующих чемпионов турнира.

Ранее канадцы в четвертьфинале обыграли сборную России, выбив россиян с ЧМ-2021.