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Соболев принес победу сборной России по футболу над Болгарией

21:41, 05.06.2021 1
Соболев принес победу сборной России по футболу над Болгарией
Фото: vk.com/teamrussia

Сборная России по футболу обыграла Болгарию (1:0) в контрольном матче в Москве в рамках подготовки к чемпионату Европы — 2020.

Единственный мяч в ворота гостей был забит на 84-й минуте встречи. Забитым голом отметился Александр Соболев, реализовавший пенальти.

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин остался в запасе, полузащитник казанцев Денис Макаров не попал в заявку на игру.

Напомним, оба футболиста казанского клуба попали в окончательную заявку сборной России на ЧЕ-2020.

СпортФутбол
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