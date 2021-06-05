Соболев принес победу сборной России по футболу над Болгарией
Сборная России по футболу обыграла Болгарию (1:0) в контрольном матче в Москве в рамках подготовки к чемпионату Европы — 2020.
Единственный мяч в ворота гостей был забит на 84-й минуте встречи. Забитым голом отметился Александр Соболев, реализовавший пенальти.
Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин остался в запасе, полузащитник казанцев Денис Макаров не попал в заявку на игру.
Напомним, оба футболиста казанского клуба попали в окончательную заявку сборной России на ЧЕ-2020.СпортФутбол
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