С затонувшего теплохода в Самаре спасли четырех человек, проводится проверка

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В субботу, 5 июня, в Волге под Самарой затонул теплоход «Барракуда» — примерно в 10.30 за правой кромкой судового хода в ходе буксировке произошло затопление всех объектов, сообщил старший помощник руководителя Приволжского СУ на транспорте СК РФ по взаимодействию со СМИ Дмитрий Захаров.



Навигация по Волге не нарушена. С затонувшего теплохода спасли четырех членов экипажа, пишет «Волга Ньюс».

На месте происшествия работают следователи и криминалисты Приволжского СУ на транспорте СК РФ. По поручению Приволжского транспортного прокурора Дмитрия Коноша Куйбышевская транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности судоходства. Если будут выявлены нарушения, примут меры прокурорского реагирования.

О затоплении «Барракуды» стало известно сегодня утром.

Маргарита Головатенко