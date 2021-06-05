В Самаре затонул теплоход

Утром 5 июня в районе острова Поджабный в Самаре затонул речной теплоход «Барракуда», сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на региональное управление МЧС.



Теплоход затонул при буксировке земснаряда. На место для обследования акватории были направлены специалисты Поисково-спасательной службы Самарской области и Центра ГИМС ГУ МЧС России. Пострадавших нет.

В январе сообщалось, что у побережья Турции в Черном море затонул российский сухогруз. В том происшествии погибло по меньшей мере два человека.

Маргарита Головатенко