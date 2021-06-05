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В Челнах мотоциклист погиб при столкновении с КАМАЗом

17:29, 05.06.2021 1
В Челнах мотоциклист погиб при столкновении с КАМАЗом
Фото: соцсети

В Набережных Челнах мотоциклист за рулем Kawasaki врезался в КАМАЗ, не успев затормозить. Исход ДТП — мотоциклист скончался на месте от полученных травм, о происшествии сообщили в соцсетях.

По предварительным данным, 58-летний водитель КАМАЗа не убедился, что его никто не обгоняет, и начал поворачивать. За грузовиком как раз ехал 33-летний мотоциклист, произошло столкновение.

Водитель мотоцикла был в шлеме и обмундировании, но это не спасло его от травм, несовместимых с жизнью. Водитель погиб на месте.

За 4 июня в Татарстане произошло четыре аварии с пострадавшими и 103 аварии с причинением материального вреда.

Маргарита Головатенко
Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 июн
    Мотоцикл это отложенная смерть...
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