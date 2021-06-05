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В Татарстане стала дороже белокочанная капуста

11:04, 05.06.2021
В Татарстане стала дороже белокочанная капуста
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за неделю подорожали овощи. Согласно данным Татарстанстата, с 24 по 31 мая больше всего в цене выросла белокочанная капуста (3,4%), лук (3,2%) и картофель (1,4%).

Также в Татарстане стали дороже конфеты, глазированные в шоколаде (1,3%), крупа гречневая (1,05%). Остальные продукты изменились в цене менее чем на 1%.

В Татарстане замедлилась годовая инфляция — в марте этого года она составляла 5,93%, в апреле — 5,83%. Динамика объясняется эффектом высокой базы прошлого года.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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