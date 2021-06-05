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Гостем казанского Фестиваля джинсовой культуры станет Сергей Бугаев

09:54, 05.06.2021
Гостем казанского Фестиваля джинсовой культуры станет Сергей Бугаев
Фото: Рустем Валиахметов

Гостем казанского Фестиваля джинсовой культуры станет актер, музыкант и художник Сергей Бугаев. Об этом «Реальному времени» рассказал директор казанского музея соцбыта Рустем Валиахметов.

На выставке «Джинсы как культ» , открывшейся в рамках работы Фестиваля джинсовой культуры, представят джинсовую куртку, изготовленную Бугаевым и украшенную автографами участников группы «Кино».

6-го июня Сергей Бугаев встретится с казанскими зрителями в летнем дворике к/ц «Московский». В конце творческой программы питерского гостя пройдет показ фильма «АССА».

На открытии Фестиваля джинсовой культуры выступила группа «Мистер Твистер». Бесплатный концерт состоялся 3 июня в 20.00 на сцене летнего дворика культурного центра «Московский».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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