В Казани пройдет Фестиваль джинсовой культуры

В Казани на открытии Фестиваля джинсовой культуры выступит группа «Мистер Твистер». Бесплатный концерт состоится 3 июня в 20.00 на сцене летнего дворика культурного центра «Московский».

Начало мероприятий фестиваля запланировано на 18.00, сообщается в instagram-аккаунте Музея социалистического быта Казани. В этот же день откроется выставка «Джинсы как культ. 10 лет».

Напомним, что днем рождения джинсов принято считать 20 мая 1873 года, хотя первые запатентованные джинсы были выпущены в Америке еще в 1850 году Леви Страуссом. Отсчет идет от этой даты, так как именно в этот день его компания Levi Strauss & Co стала обладателем лицензии на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. Долгое время они были единственным производителем джинсов.

Татьяна Демина