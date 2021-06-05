Рубин Абдуллин покинул пост ректора Казанской консерватории после 33 лет работы

Фото: Максим Платонов

В пятницу на расширенном заседании Ученого совета Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова коллективу музыкального вуза представили нового и.о. ректора. Им стал профессор консерватории, музыковед, доктор искусствоведения Вадим Дулат-Алеев. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

На посту ректора Дулат-Алеев сменил Рубина Кабировича Абдуллина, первого казанского органиста, руководившего родным вузом 33 года. В свое время Абдуллин принял эстафету у своего учителя, первого ректора и основателя Казанской консерватории Назиба Жиганова. Так что казанский музыкальный вуз, основанный в 1945 году, сейчас сменил ректора всего лишь во второй раз.

Рубин Абдуллин, которому в минувшем году исполнилось 70 лет, не прекращает своей работы: он займет должность советника ректора. Вчера на заседании ему было присвоено звание Почетного профессора Казанской консерватории и вручено благодарственное письмо с подписями всех членов ученого совета.

Напомним, в октябре 2020 года в интервью «Реальному времени» Абдуллин критиковал реформы современного образования, в том числе и музыкального, и намекал на тотальный непрофессионализм руководителей разных уровней:

— К сожалению, среди чиновничества складывается ситуация из разряда «троечникам помогать не надо, они свое место займут». Троечники свое место заняли — и управляют. Я считаю, что это ложные идеи, вложенные в смысл соответствующего закона: для того, чтобы быть управленцем в образовании, необязательно иметь эту профессию. То есть сталевар может управлять министерством образования. Между тем есть старая истина про сапожника и пирожника — помните ее?

Людмила Губаева