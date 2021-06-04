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Путин спрогнозировал рост ВВП России по итогам 2021 года около 4%

21:16, 04.06.2021 1
Путин спрогнозировал рост ВВП России по итогам 2021 года около 4%
Фото: kremlin.ru

Российская экономика во время пандемии кооронавируса показала устойчивость к внешним шокам. По итогам 2021 года рост ВВП составит около 4%, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Такие результаты возможны и благодаря фундаменту, созданному в предыдущие годы, и благодаря самоотверженности людей в промышленности, сельском хозяйстве и социальной сфере, здравоохранении и науке, передает ТАСС слова российского лидера.

Фото: kremlin.ru

Сегодня, выступая на форуме, Путин анонсировал продление льготной ипотеки и предложил освободить от НДС общепит с выручкой до 2 млрд рублей. Все тезисы выступления — в материале «Реального времени».

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