Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью главы ДОСААФ РТ Дамира Динниулова

Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью руководителя татарстанского регионального общественно-государственного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) генерал-майора внутренней службы Дамира Динниулова. Он ушел из жизни в возрасте 58 лет.



«Деловые и человеческие качества, высокое чувство ответственности за порученное дело, внимательное отношение к людям снискали ему заслуженный авторитет и признание», — говорится в тексте.

Трудовые заслуги Динниулова отмечены высокими государственными наградами: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», медалями «За доблестный труд», «В память 1000-летия Казани», «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики».

Свои соболезнования выразили президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, секретарь Совета безопасности РТ Рафаиль Гильманов и другие.