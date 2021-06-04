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Путин: у России нет обязанности всех кормить

16:18, 04.06.2021 1
Путин: у России нет обязанности всех кормить
Фото: realnoevremya.ru

У России нет обязанности всех кормить. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума — 2021. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что достроенный «Северный поток — 2» лишит страну порядка 3 миллиардов долларов и будет нечем платить за украинскую армию.

По словам президента России, Украина должна выделять средства не на содержание армии, направляя ее в Донбасс, а на улучшение жизни людей.

Путин отметил, что Россия рассчитывает завершить строительство второй нитки «Северного потока — 2» в течение полутора-двух месяцев, сроки будут зависеть от немецкого регулятора.

Сегодня президент России объявил о завершении укладки труб по первой нитке «Северного потока — 2».

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:33
    С 1991 года РФ списала задолженность развивающихся государств на сумму $20 миллиардов.
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