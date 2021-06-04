Путин назвал чушью утверждения о нежелании России решать экологические проблемы

Президент РФ Владимир Путин, открывая пленарное заседание Петербургского международного экономического форума, заявил, что разговоры о том, что Россия якобы не заинтересована в решении проблемы изменения климата, — чушь.

«Нередко приходилось слышать разговоры о том, что Россия, мол, не очень-то заинтересована в решении глобальных экологических проблем. Ну что я могу сказать, это чушь, это миф, а то и откровенные передергивания», — сказал российский лидер.

фото: kremlin.ru

Путин отметил, что Россия продолжит работу по снижению выбросов при добыче углеводородов. За счет строительства атомных, гидроэлектростанций, возобновляемых источников российская энергетика наращивает долю низкоуглеродных источников, добавил он.

Также Путин рассказал, что сегодня была завершена укладка труб по первой нитке газопровода «Северный поток — 2».



Алексей Нечаев