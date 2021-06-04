Новости общества

14:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Пресс-секретарь Зеленодольского района покинул свой пост

15:58, 04.06.2021
Пресс-секретарь Зеленодольского района покинул свой пост
Фото: vk.com/haziev8

Расим Хазиев покинул пост пресс-секретаря администрации Зеленодольского района. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Я выпускаюсь из академии. Можно охарактеризовать так сегодняшнюю мою ситуацию. Где-то примерно 5,5 года назад я пришел в непонятную доселе мне структуру — госслужбу», — написал он.

Хазиев 4 года работал пресс-секретарем Лаишевского района и полтора года Зеленодольского района. Также он поблагодарил своего учителя Михаила Павловича Афанасьева, который ввел его в политику.

«Я ухожу, но не прощаюсь», — подытожил Хазиев.

Расим Хазиев занял пост пресс-секретаря администрации Зеленодольского района в январе 2020 года.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем