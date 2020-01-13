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Ушедший с поста пресс-секретаря Лаишевского района Расим Хазиев приехал в Зеленодольск

12:24, 13.01.2020
Ушедший с поста пресс-секретаря Лаишевского района Расим Хазиев приехал в Зеленодольск
Фото: @rasgaz78

Бывший пресс-секретарь Лаишевского района занял пост пресс-секретаря администрации Зеленодольского района. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Начинаем работу! Впереди новые вызовы и свершения, которые нужно принять и пройти достойно. Зеленодольский район в 4 раза больше, чем Лаишевский, тем и интереснее. Команда в сборе, готова свернуть горы и заново построить заводы. Ворота открыли — захожу. Зеленодольск, принимай!» — написал Хазиев.

Прежний пресс-секретарь Зеленодольского района Денис Анисимов покинул свой пост 9 января. Как объяснил Анисимов корреспонденту «Реального времени», «так сложились обстоятельства» добавив, что в планах у него начать работу в сфере образования.

Ранее руководитель пресс-службы Лаишевского района Татарстана сообщил, что покидает пост.

Общество Татарстан
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