В Казани готовится к сдаче долгострой на Достоевского

Проводится итоговая проверка Госстройнадзора РТ в доме на Достоевского, 57, в долгострое завершены все строительно-монтажные работы. Об этом сообщили в Фонде поддержки дольщиков РТ.

Ожидается, что дом введут в эксплуатацию в ближайшее время.

Дом должны были достроить еще в 2005 году, но застройщик ООО «Фирма «Свей» был признан банкротом. В 2020 году стройка возобновилась, после того как фонду РТ были переданы права застройщика ООО «Фирма «Свей». Подрядчиком стала группа компаний «Бриз».

В конце апреля официально присвоили адрес дому, который строится долгое время: улица Достоевского, дом 57.



Алексей Нечаев