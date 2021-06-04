Новости общества

14:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани готовится к сдаче долгострой на Достоевского

14:19, 04.06.2021 2
В Казани готовится к сдаче долгострой на Достоевского
Фото: gsn.tatarstan.ru (архив)

Проводится итоговая проверка Госстройнадзора РТ в доме на Достоевского, 57, в долгострое завершены все строительно-монтажные работы. Об этом сообщили в Фонде поддержки дольщиков РТ.

Ожидается, что дом введут в эксплуатацию в ближайшее время.

Дом должны были достроить еще в 2005 году, но застройщик ООО «Фирма «Свей» был признан банкротом. В 2020 году стройка возобновилась, после того как фонду РТ были переданы права застройщика ООО «Фирма «Свей». Подрядчиком стала группа компаний «Бриз».

В конце апреля официально присвоили адрес дому, который строится долгое время: улица Достоевского, дом 57.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 04 июн
    Неужели, не верится даже
    Ответить
  • Анонимно 04 июн
    Ступеньки на крыльцах этого дома разной высоты. Люди будут падать.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем