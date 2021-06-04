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Экономика

Доронин прокомментировал признание «Финико» финансовой пирамидой

14:04, 04.06.2021 2
Доронин прокомментировал признание «Финико» финансовой пирамидой
Фото: finikoblog.ru

Недавно Центробанк впервые выложил на всеобщее обозрение список финансовых пирамид и нелегальных кредиторов. В него вошли 1 820 организаций. Реестр, как утверждает регулятор, будет пополняться.

В перечень вошли только компании, выявленные в этом году с помощью системы мониторинга Банка России и обращений граждан. В списке засветились компании, связанные с Татарстаном, так и располагающиеся здесь. В число первых попадает «Финико» (FINIKO), о чьей деятельности подробно рассказывало «Реальное время».

Владелец компании Кирилл Доронин в своем Instagram-аккаунте прокомментировал новость от ЦБ.

«Заходите на сайт ЦБ, проверяете юридическое лицо, смотрите дату. Актуальна ли дата», — написал он.

Также предприниматель рассказал, что к ним не адресовано никаких обвинений: «Ни к юридическим лицам, ни к физическим лицам».

фото: скриншот
фото: скриншот
Алексей Нечаев
ЭкономикаИнвестицииОбщество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 04 июн
    Одноклеточные с мобилами? Как скоро кинете этих одноклеточных с мобилами?
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  • Анонимно 04 июн
    Конечно, ведь финико это и не юр.лицо и не физ.лицо, это просто выдуманное название, а компании вообще нет
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