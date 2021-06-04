Доронин прокомментировал признание «Финико» финансовой пирамидой

Недавно Центробанк впервые выложил на всеобщее обозрение список финансовых пирамид и нелегальных кредиторов. В него вошли 1 820 организаций. Реестр, как утверждает регулятор, будет пополняться.

В перечень вошли только компании, выявленные в этом году с помощью системы мониторинга Банка России и обращений граждан. В списке засветились компании, связанные с Татарстаном, так и располагающиеся здесь. В число первых попадает «Финико» (FINIKO), о чьей деятельности подробно рассказывало «Реальное время».

Владелец компании Кирилл Доронин в своем Instagram-аккаунте прокомментировал новость от ЦБ.

«Заходите на сайт ЦБ, проверяете юридическое лицо, смотрите дату. Актуальна ли дата», — написал он.

Также предприниматель рассказал, что к ним не адресовано никаких обвинений: «Ни к юридическим лицам, ни к физическим лицам».

фото: скриншот

фото: скриншот

Алексей Нечаев