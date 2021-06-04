Минтруд России рассмотрит возможность сделать 31 декабря выходным

Минтруд России рассмотрит возможность сделать 31 декабря выходным на постоянной основе. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее Котяков сообщил, что новогодние каникулы в 2022 году у россиян продлятся 10 дней — с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го.



В России идут многолетние споры о том, делать ли 31 декабря выходным днем или оставить его рабочим, если он выпадает на будний день. В ноябре 2020 года Госдума в очередной раз отклонила законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря, если он не является таковым по календарю. «Люди и так устали отдыхать и хотят работать даже в последний день года», — уверяла депутатов представитель фракции «Единая России».

Ольга Плешкова