Большинство россиян поддержали идею о привлечении к работе заключенных вместо мигрантов

Большая часть россиян поддержала идею ФСИН о том, чтобы привлекать вместо мигрантов заключенных для работы на крупных стройках, говорится в данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Так, за высказались 71% опрошенных. 62% считают, что заключенные сами предпочтут отбывать наказание не в колониях, а в исправцентрах. 21% респондентов с этим не согласны.

Сторонники идеи выразили мнение, что работа заключенных на объектах может стать возмещением ущерба пострадавшим и что заключенные смогут «отработать» свои преступления (по 21%). 15% полагают, что так они принесут пользу обществу, 13% — что нагрузка на госбюджет снизится, по 10% респондентов считают, что работа поможет заключенным исправиться, а еще что заключенные смогут заработать и помочь семьям.

Большинство (17%) из тех, кто высказывался против инициативы, считают, что заключенные должны быть изолированы от общества, 13% полагают, что заключенные будут плохо делать работу. По 12% высказывались, что это будет возвращением во времена ГУЛАГа и осужденные небезопасны для окружающих. 9% — заключенные будут отнимать рабочие места. Еще 9% отметили, что вопрос зависит от статьи, по которой осужден человек.

В мае во ФСИН предложили организовывать исправительные центры для осужденных на крупных объектах, где не хватает рабочей силы.



Маргарита Головатенко