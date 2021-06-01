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Большинство россиян поддержали идею о привлечении к работе заключенных вместо мигрантов

12:42, 01.06.2021 6
Большинство россиян поддержали идею о привлечении к работе заключенных вместо мигрантов
Фото: realnoevremya.ru

Большая часть россиян поддержала идею ФСИН о том, чтобы привлекать вместо мигрантов заключенных для работы на крупных стройках, говорится в данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, за высказались 71% опрошенных. 62% считают, что заключенные сами предпочтут отбывать наказание не в колониях, а в исправцентрах. 21% респондентов с этим не согласны.

Сторонники идеи выразили мнение, что работа заключенных на объектах может стать возмещением ущерба пострадавшим и что заключенные смогут «отработать» свои преступления (по 21%). 15% полагают, что так они принесут пользу обществу, 13% — что нагрузка на госбюджет снизится, по 10% респондентов считают, что работа поможет заключенным исправиться, а еще что заключенные смогут заработать и помочь семьям.

Большинство (17%) из тех, кто высказывался против инициативы, считают, что заключенные должны быть изолированы от общества, 13% полагают, что заключенные будут плохо делать работу. По 12% высказывались, что это будет возвращением во времена ГУЛАГа и осужденные небезопасны для окружающих. 9% — заключенные будут отнимать рабочие места. Еще 9% отметили, что вопрос зависит от статьи, по которой осужден человек.

В мае во ФСИН предложили организовывать исправительные центры для осужденных на крупных объектах, где не хватает рабочей силы.

Маргарита Головатенко
Справка

Опрос проводился в этом году 27 мая. В нем участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

Общество
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 01 июн
    Кто-то и из наших граждан останется без работы. А кто-то на этом наживётся
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  • Анонимно 01 июн
    Косвенный вывод из данного предложения. Сейчас не хватает рабочих рук. Значит надо больше сажать.
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  • Анонимно 01 июн
    У нас полно безработных, а они мигрантов привлекают уроды а теперь и заключенных. Просто выгодно и все. Дешевая рабсила лучше чем нанимать своих работников и платить им полный соцпакет, отпуск, и тд и тп!
    УРОДЫ!!!
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  • Анонимно 01 июн
    в 30 годы как такое называлось ? -ГУЛАГ ! вся экономика страны на этом рабском труде была построена ) включая культ личности ) и как закончилось? )идти нужно к южной - а не к северной корее )))
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    Анонимно 01 июн
    Вы не правы, потому что ничего не знаете кроме провокационных и лживых статей.
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  • Анонимно 01 июн
    Почему мне никогда не звонят с опросами? Кого опрашивают? В СССР на стройках работали зэки, их охраняли, они не могли передвигаться вне стройки, но строили они ужасно! Что и понятно, они не строители и если бы умели работать, то вряд ли бы стали ворами. На таких работах работали как раз всякие воры. Тяжкие статьи не выходили из тюрем.
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