ФСИН предложила создавать исправцентры для осужденных на объектах с дефицитом рабочих

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил организовывать исправительные центры для осужденных на крупных объектах, где не хватает рабочей силы, сообщает ТАСС.



По его словам, на такое исполнение наказания имеют право около 188 тысяч осужденных. Калашников сообщил, что это можно организовать, при этом создав заключенным достойные условия:

— Это будет не ГУЛАГ. Это будут абсолютно новые достойные условия, потому что человек уже будет трудиться в рамках общежития или съемной квартиры, при желании с семьей, получать достойную зарплату.

Калашников упомянул обсуждение президента РФ с руководителями Таджикистана и Узбекистана вопроса налаживания потока мигрантов на объекты, где не хватает рабочей силы. Например, в Магаданской области работают мигранты из стран Средней Азии, однако властям нужно организовывать для них чартерные рейсы, чтобы они могли попасть домой.

Калашников сказал, что лучше построить общежития спецконтингенту и предоставить рабочие места, чтобы они могли там жить и работать. Предполагается, что таким образом можно будет решить трудовую проблему и проблему социализации.

В мае президент России Владимир Путин встречался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном — они обсудили вопрос трудовой миграции.

Маргарита Головатенко