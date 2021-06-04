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Бастрыкин разберется, почему на полицейского, выстрелившего в нарушителя в Новосибирске, возбудили дело

12:00, 04.06.2021 2
Бастрыкин разберется, почему на полицейского, выстрелившего в нарушителя в Новосибирске, возбудили дело
Фото: Следком по РТ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выяснит, почему на полицейского, который застрелил нарушителя в ходе погони в Новосибирской области, возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Председатель СК России потребовал немедленно доложить об основаниях квалификации преступления и ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении должностных лиц следственного управления СК России по Новосибирской области, которые принимали процессуальные решения по делу и ходатайствовали о мере пресечения, назначены служебные проверки», — говорится в сообщении ведомства.

Расследование дела передано в центральный аппарат.

В Новосибирске 28 мая двое сотрудников ГИБДД преследовали автомобиль «Тойота» с тонированными стеклами. Машину задержали в районе рабочего поселка Мошково, в салоне находились трое мужчин. Один из них начал драться с полицейскими, второй пассажир «Тойоты» также начал драться и оскорблять стражей порядка. Пытаясь задержать подозреваемого, автоинспектор случайно выстрелил в голову одному из них. Молодой человек скончался в больнице.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 04 июн
    Мне было тоже не понятно, вполне адекватная мера на угрозу.
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  • Анонимно 04 июн
    Там не было никакого превышения, но выстрел случайный это факт. То есть неумышленное убийство. А что не так?
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